Роман Ротенберг: «Хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея. Уже обратились к нему»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что организация пригласила экс-тренера Майка Бэбкока на Международный хоккейный форум в Москве.

– Знаю, что над приложением «Красная машина» работало больше 20 хоккейных экспертов. А почему бы нам к программе «Красная машина» не привлечь ?

– Мы работаем с разными специалистами. У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле, мы уже обратились к Майку Бэбкоку.

– Серьезно?!

– Да. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдет в Москве во время Кубка Первого канала. Мы ждем ответа.

Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идет диалог со всеми федерациями.

– Ну а Бэбкок?

– Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться.

Мы обратились к Майку с таким предложением. Ждем ответа, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Красная машина» – самая передовая программа, в других странах аналогов нет»

Бэбкок уже не лучший в мире. В «Торонто» у него было море талантов и примитивная игра