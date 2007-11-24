Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса впервые с 2011-го

Сборная Испании – обладательница Кубка Дэвиса-2019. В финале испанцы под руководством Серхи Бругеры обыграли канадцев. Победу принес , который во втором матче финала обыграл Дениса Шаповалова – 6:3, 7:6.

Первое очко команде Испании ранее принес , выигравший у Феликса Оже-Альяссима – 7:6, 6:3. При этом испанец вернулся в расположение сборной лишь накануне, несколько дней назад у него умер отец.

Испания уже в шестой раз завоевывает главный командный трофей. Двое в команде Испании стали пятикратными обладателя Кубка Дэвиса – это Рафаэль Надаль и Фелисиано Лопес. Оба ранее выигрывали в 2004-м, 2008-м, 2009-м и 2011 годах. Для остальных триумфаторов Кубка Дэвиса-2019 – Баутисты-Агута, Пабло Каррено-Бусты и Марселя Гранольерса – нынешний трофей первый в карьере.

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