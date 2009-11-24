Хавбек «Ростова» Глебов сломал ногу в матче с «Динамо». Казарцев не показал карточку за фол

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

У 20-летнего полузащитника перелом пятой плюсневой кости ноги. В ближайшие дни Глебов будет прооперирован, он выбыл до весны.

В эпизоде, в котором Глебов получил повреждение, арбитр Василий Казарцев зафиксировал фол, но не показал карточку нарушившему правила Артуру Юсупову.

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