Бывший игрок сборной Голландии Марко ван Бастен извинился за нацистское приветствие, произнесенное во время телевизионного эфира.

Перед матчем «Аякс» – ведущий Fox Sports Ханс Край брал интервью у главного тренера «Хераклеса» Франка Вормута на немецком языке. В этот момент ван Бастен, комментируя произношение коллеги, произнес: «Не слишком красиво, Sieg heil (нацистское приветствие, буквальный перевод – «да здравствует победа» – Sports.ru).

«Я не хотел шокировать людей. Я просто хотел пошутить над немецким Ханса, но я приношу извинения», – сказал ван Бастен.

Fox Sports также осудил Ван Бастена, указав, что комментарий был неуместен «не только в этот, но и в любой другой день».

Примечательно, что в субботу в Голландии проходила акция против расизма после оскорблений фанатами «Ден Босха» на расовой почве игрока «Эксельсиора» Ахмада Морейры.

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