Ван Бастен сказал «Sieg heil» в прямом эфире, комментируя немецкое произношение журналиста. Он извинился

Теги высшая лига Голландия Марко ван Бастен Хераклес телевидение происшествия Франк Вормут Футбол

Бывший игрок сборной Голландии Марко ван Бастен извинился за нацистское приветствие, произнесенное во время телевизионного эфира.

Перед матчем «Аякс» – «Хераклес» ведущий Fox Sports Ханс Край брал интервью у главного тренера «Хераклеса» Франка Вормута на немецком языке. В этот момент ван Бастен, комментируя произношение коллеги, произнес: «Не слишком красиво, Sieg heil (нацистское приветствие, буквальный перевод – «да здравствует победа» – Sports.ru).

«Я не хотел шокировать людей. Я просто хотел пошутить над немецким Ханса, но я приношу извинения», – сказал ван Бастен.

Fox Sports также осудил Ван Бастена, указав, что комментарий был неуместен «не только в этот, но и в любой другой день».

Примечательно, что в субботу в Голландии проходила акция против расизма после оскорблений фанатами «Ден Босха» на расовой почве игрока «Эксельсиора» Ахмада Морейры.

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