Медведев об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес нападающего команды .

«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет», – сказал Медведев.

Болельщики оскорбляли Дзюбу на матче сборной России против Сан-Марино. После этого он не пошел к трибуне, чтобы поблагодарить фанатов. Во время сегодняшнего матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) болельщики красно-белых скандировали «Дзюба, Дзюба, иди на ###».

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