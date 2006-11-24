РПЛ о скандировании «Дзюба, иди на ###»: «Начата проверка и сбор материалов для передачи в КДК»

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РПЛ выступила с заявлением о поведении болельщиков «Спартака» на матче с «Уралом» (0:0).

«На матче 17 тура РПЛ «Урал» – «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения.

В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», – говорится в заявлении РПЛ.

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