РПЛ о скандировании «Дзюба, иди на ###»: «Начата проверка и сбор материалов для передачи в КДК»

РПЛ выступила с заявлением о поведении болельщиков на матче с «Уралом» (0:0).

«На матче 17 тура РПЛ – «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения.

В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», – говорится в заявлении РПЛ.

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