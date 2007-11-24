Видеотрансляция матча «Витесса» Слуцкого со «Спартой» начнется 18:45

В воскресенье российского тренера Леонида Слуцкого в гостях играет со «Спартой» в рамках 14-го тура чемпионата Голландии.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча «Спарта» – «Витесс» в прямом эфире. Начало – в 18:45 по московскому времени.

Клуб из Арнема проиграл три матча подряд в Эредивизи после четырех побед и, набрав 23 очка, занимает пятое место в таблице. , набравшая 16 очков, идет 12-й.

Чемпионат Голландии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи



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