Видеотрансляция матча «Витесса» Слуцкого со «Спартой» начнется 18:45

В воскресенье «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого в гостях играет со «Спартой» в рамках 14-го тура чемпионата Голландии.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча «Спарта» – «Витесс» в прямом эфире. Начало – в 18:45 по московскому времени.
Клуб из Арнема проиграл три матча подряд в Эредивизи после четырех побед и, набрав 23 очка, занимает пятое место в таблице. «Спарта», набравшая 16 очков, идет 12-й.
Чемпионат Голландии
14-й тур
- Дата проведения
- 24 ноября, 18.45, «Sparta-Stadion Het Kasteel»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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