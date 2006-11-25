«Фламенго» – чемпион Бразилии. Только «Сантос» с Пеле выигрывал чемпионат и Кубок Либертадорес за один сезон

Теги Сантос Фламенго Палмейрас высшая лига Бразилия Пеле Кубок Либертадорес Жорже Жезуш Футбол

«Фламенго» стал чемпионом Бразилии.

Команда досрочно гарантировала себе титул после того, как «Палмейрас» проиграл «Гремио» и потерял теоретические шансы на чемпионство.

За четыре тура до конца сезона «Фламенго», который тренирует Жорже Жезуш, опережает ближайших преследователей, «Сантос» и «Палмейрас», на 13 очков. 

«Фламенго» стал первой командой с 1963 года, выигравшей и чемпионат Бразилии, и Кубок Либертадорес за один сезон. Тогда это сделал «Сантос», за который выступал Пеле.

Финал Кубка Либертадорес – волшебство 😍 Статуя Иисуса в форме «Фламенго», штурмовики на поле, переворот на 89-й минуте

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья