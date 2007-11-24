НБА. «Хьюстон» примет «Даллас», «Нью-Йорк» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Хьюстон» Хардена встретится на своей площадке с «Далласом» Дончича. «Нью-Йорк» сыграет с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 25 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 25 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 25 ноября, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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