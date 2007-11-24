НБА. «Хьюстон» примет «Даллас», «Нью-Йорк» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут пять матчей.

«Хьюстон» Хардена встретится на своей площадке с «Далласом» Дончича. «Нью-Йорк» сыграет с «Бруклином».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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