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    НБА. «Хьюстон» примет «Даллас», «Нью-Йорк» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    «Хьюстон» Хардена встретится на своей площадке с «Далласом» Дончича. «Нью-Йорк» сыграет с «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Хьюстон – Даллас 48:64 (2 четверть)
    Дата проведения
    24 ноября, 23.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Бруклин
    Дата проведения
    25 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Сакраменто
    Дата проведения
    25 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Финикс
    Дата проведения
    25 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    25 ноября, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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