ЦСКА победил «Крылья» (1:0) и вернулся на 3-е место в РПЛ

Сегодня в 17-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) благодаря голу Николы Влашича.

Армейцы вернулись на третью позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Столько же очков у «Краснодара», однако ЦСКА опережает соперника по результатам личных встреч.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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