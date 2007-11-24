ЦСКА победил «Крылья» (1:0) и вернулся на 3-е место в РПЛ

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Футбол

Сегодня в 17-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) благодаря голу Николы Влашича.

Армейцы вернулись на третью позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Столько же очков у «Краснодара», однако ЦСКА опережает соперника по результатам личных встреч. 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

ЦСКА – Крылья Советов 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 74 Влашич.
ЦСКААкинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Бистрович (Бийол, 81), Обляков, Кучаев (Ахметов, 68), Сигурдссон (Дзагоев, 58), Чалов, Влашич.
Крылья СоветовРыжиков, Анюков, Бурлак, Чернов, Полуяхтов, Зиньковский (Кабутов, 81), Тимофеев, Гацкан, Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радоньич.
Предупреждения:
Соболев (48), Гацкан (56), Магнуссон (65), Радоньич (86), Терехов (90).

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