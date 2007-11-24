ЦСКА победил «Крылья» (1:0) и вернулся на 3-е место в РПЛ

Сегодня в 17-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) благодаря голу Николы Влашича.
Армейцы вернулись на третью позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Столько же очков у «Краснодара», однако ЦСКА опережает соперника по результатам личных встреч.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 74 Влашич.
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ЦСКА –
Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Бистрович (Бийол, 81), Обляков, Кучаев (Ахметов, 68), Сигурдссон (Дзагоев, 58), Чалов, Влашич.
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Крылья Советов –
Рыжиков, Анюков, Бурлак, Чернов, Полуяхтов, Зиньковский (Кабутов, 81), Тимофеев, Гацкан, Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радоньич.
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