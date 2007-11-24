Роналду вернулся в общую группу «Ювентуса» и готовится к игре с «Атлетико» в ЛЧ

сегодня провел тренировку после матча 13-го тура Серии А с «Аталантой» (3:1) и начал подготовку к игре группового этапа Лиги чемпионов против .

Нападающий команды Криштиану Роналду провел полноценную тренировку в общей группе. Он пропустил матч с «Аталантой». По словам главного тренера «Юве» Маурицио Сарри, Роналду испытывал боль в колене.

Хавбек «Ювентуса» и защитник Алекс Сандро работали с ограничениями.

Игроки, которые принимали участие в матче с «Аталантой», провели восстановительное занятие. Остальные же тренировались в полном объеме.

Игра против «Атлетико» в Лиге чемпионов пройдет 26 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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