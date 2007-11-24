«МЮ» отыгрался с 0:2 в игре с «Шеффилдом», но упустил победу – 3:3

Сегодня сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в рамках 13-го тура чемпионата Англии.

Команда Оле-Гуннара Сульшера уступала 0:2 к 72-й минуте игры, однако затем забила три мяча в течение семи минут и вышла вперед.

В добавленное время нападающий «Шеффилда» Оливер Макберни сравнял счет.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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