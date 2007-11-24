«МЮ» отыгрался с 0:2 в игре с «Шеффилдом», но упустил победу – 3:3

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в рамках 13-го тура чемпионата Англии.
Команда Оле-Гуннара Сульшера уступала 0:2 к 72-й минуте игры, однако затем забила три мяча в течение семи минут и вышла вперед.
В добавленное время нападающий «Шеффилда» Оливер Макберни сравнял счет.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «Брэмелл Лэйн»
- Голы:
- 1:0 – 19 Флек, 2:0 – 52 Муссе, 2:1 – 72 Уильямс, 2:2 – 77 Гринвуд, 2:3 – 79 Рэшфорд, 3:3 – 90 Макберни.
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Шеффилд Юнайтед –
Мур, Стивенс, Башем (Робинсон, 83), О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Флек, Ландстрем, Джагелка, Муссе (Макберни, 68), Макголдрик (Шарп, 78).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Джеймс, Перейра (Гринвуд, 73), Марсьяль (Туанзебе, 85), Фред, Джонс (Лингард, 46), Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Уильямс (50), Ландстрем (51), Уан-Биссака (60).
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