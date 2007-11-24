Сульшер после 3:3 с «Шеффилдом»: «В прошлом сезоне мы бы пропустили 4-5, а не отыгрались»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после ничейного результата в матче 13-го тура АПЛ против (3:3).

«Иногда футбол – это больше, чем тактика. Сначала такая низкая энергия, как у нас была в первом тайме... А потом мы забили один мяч и начали верить.

В этом году команда безумно отличается от своей прошлогодней версии. Они никогда не сдаются. В прошлому году мы проиграли 4 или 5 матчей вместо того, чтобы вернуться в игру. Мы не были способны на это.

В первом тайме у «Шеффилда» было больше желания. Они верили в свой план на игру сильнее, чем мы. Мы не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайме. Это недопустимо», – сказал Сульшер.

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