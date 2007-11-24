Журналист Василий Конов прокомментировал ситуацию вокруг форварда Артема Дзюбы.

«Понимаю, что все обсуждают в свете сегодняшних скандирований в адрес Дзюбы статью 112 дисциплинарного регламента РФС, где за «скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча» предусмотрено «наказывается штрафом и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч» и больше всего обсуждений/опасений – не закроют ли сектор оперативно уже 1 декабря на игре с «Зенитом»?

Уверен, что в РПЛ/РФС все здоровы и не пойдут на провоцирование и уберегут Петербург от столкновений болельщиков (которых не избежать в такой ситуации). А вот после того, как скандирования прозвучат и в Петербурге (теперь уже нет сомнений, что так и будет), закрытия сектора не избежать», – написал Конов.

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