Нападающий «ПСЖ» поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне.

«Месси. Он был лучшим с точки зрения индивидуальных выступлений», – сказал форвард.

Также Мбаппе рассказал, что очень переживает после неудачных матчей.

«Иногда я волнуюсь и боюсь. Если я проваливаюсь как игрок, то начинаю сомневаться. Когда я проигрываю большой матч, то задаюсь вопрос: «Это конец всего?» Было неплохо, но сейчас все кончено! Однако это продолжается не так долго. Самое хорошее в футболе – это то, что не нужно слишком много думать», – сказал Мбаппе в интервью Der Spiegel.

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