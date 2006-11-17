Россия влетела Бельгии, Германия, Голландия и Хорватия на Евро, Трусова выиграла Гран-при России, Ферстаппен взял поул в Бразилии и другие новости утра

1. Россия проиграла дома Бельгии (1:4) в квалификации Евро-2020 и выйдет из группы со 2-го места. Это самое крупное поражение в текущем отборе, прервавшее серию сборной из 7 побед подряд, а 4 мяча в официальных матчах наша команда не пропускала аж с 2008 года. Из приятных моментов: защитник Георгий Джикия забил первый гол за сборную России.

2. Германия, Голландия, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020. Немцы сделали это в рекордный 13-й раз, разгромив Беларусь, Хорватия при помощи Влашича совершила камбэк, проигрывая Словакии, Австрия победила Северную Македонию, а Голландии хватило нулевой ничьей с североирландцами. Все результаты дня – здесь.

Официальный транспортный партнер чемпионата Европы – Volkswagen, великая европейская марка, которая любит футбол.

3. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Москве. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла второе место.

Александр Самарин победил в соревнованиях мужчин, Алиев – 2-й, Игнатов – 3-й. Российские фигуристы впервые с 1998 года заняли весь пьедестал на домашнем этапе Гран-при.

4. КХЛ. «Авангард» в гостях одолел минское «Динамо», «Локомотив» забросил 5 шайб «Салавату».

5. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен взял поул на Гран-при Бразилии-2019, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 16-й.

6. Русский день в НХЛ. Дадонов сделал дубль, у Малкина, Панарина и Проворова по 1+1, гол Свечникова принес победу «Каролине», Прохоркин забросил первую шайбу в лиге, Гусев – 5-ю. Все результаты – здесь.

7. Светлана Миронова выиграла второй отборочный спринт женской биатлонной сборной России, Глазырина – 2-я, Старых – 3-я, Кайшева – 16-я.

Тренеры сборной России по биатлону огласили состав команды на Кубок мира и Кубок IBU. Малышко, Елисеев, Миронова и Резцова выступят на первом этапе Кубка мира, Поварницын и Гербулова – на Кубке IBU.

8. В на итоговом турнире ATP Стефанос Циципас обыграл Роджера Федерера, прошлогодний чемпион Александр Зверев уступил Доминику Тиму. Тим впервые вышел в финал итогового и обойдет Медведева в рейтинге.

9. Пишут, что «Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 млн евро. По данным Нобеля, Кикнадзе хочет за игроков по 40 млн евро. Алексей Миранчук интересен «Валенсии» и «Севилье», а «Зенит» заявил, что не собирается покупать братьев.

10. НБА. «Миннесота» проиграла «Хьюстону», «Даллас» победил «Торонто». Другие результаты – здесь.

11. Глава Немецкого футбольного союза заявил, что сборные Германии не будут играть в странах, где не соблюдают права женщин.

12. Трансферы. «МЮ» зимой сделает запрос о трансфере Холанда, «Зальцбург» оценивает его более чем в 85 млн фунтов. Златан требует от клубов Серии А зарплату 860 тысяч фунтов в месяц.

13. Антонио Конте получил анонимку с угрозами и пулей в конверте. Позднее «Интер» сообщил, что письмо на самом деле пришло в клуб, который обратился в полицию.

14. UFC Сан-Паулу. Блахович против Соузы, бой Руа с Крэйгом завершился вничью.

Цитаты дня.

Дзюба об 1:4 с Бельгией: «Хорошо, что такая пощечина нам прилетела»

Евгения Медведева: «Немного надоел вопрос про четверной. Мне главное – сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях»

Икер Касильяс: «Ван Дейк – лучший по версии УЕФА, Месси – по версии ФИФА. Критерии вручения наград не очень логичны»

Вячеслав Фетисов: «Наш президент поддерживает спорт как никто в мире. Но система постоянно сбоит»

Футбольное поле сделали из 50 000 пластиковых стаканчиков. Как это возможно?