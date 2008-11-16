Гран-при Бразилии-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 16-й

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Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
16 ноября 2019 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Макс Ферстаппен «Ред Булл»  1.08,242   1.07,503   1.07,508   12 
2 Себастьян Феттель «Феррари» 1.08,556 1.08,050 1.07,631 15
3 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.08,614 1.08,088 1.07,699 16
4 Шарль Леклер* «Феррари» 1.08,496 1.07,888 1.07,728 20
5 Валттери Боттас «Мерседес» 1.08,545 1.08,232 1.07,874 17
6 Алекс Албон «Ред Булл» 1.08,503 1.08,117 1.07,935 14
7 Пьер Гасли «Торо Россо» 1.08,909 1.08,770 1.08,837 22
8 Ромен Грожан «Хаас» 1.09,197 1.08,705 1.08,854 16
9 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.09,276 1.08,858 1.08,984 20
10 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.08,875 1.08,803 1.09,037 15
11 Ландо Норрис «Макларен» 1.08,875 1.08,868   13
12 Даниэль Риккардо «Рено» 1.09,086 1.08,903   12
13 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.09,175 1.08,919   14
14 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.09,050 1.08,921   12
15 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.09,288 1.09,035   14
16 Даниил Квят «Торо Россо» 1.09,320     10
17 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.09,536     9
18 Джордж Расселл «Уильямс» 1.10,126     9
19 Роберт Кубица «Уильямс» 1.10,614     9
20 Карлос Сайнс-младший «Макларен» -     2
 

* – Леклер потеряет 10 позиций на старте из-за замены двигателя внутреннего сгорания

Ферстаппен устроил доминирование в Бразилии: выиграл все три сегмента и забрал второй поул в карьере

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