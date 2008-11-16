Гран-при Бразилии-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 16-й

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
16 ноября 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.08,242
|1.07,503
|1.07,508
|12
|2
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.08,556
|1.08,050
|1.07,631
|15
|3
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.08,614
|1.08,088
|1.07,699
|16
|4
|Шарль Леклер*
|«Феррари»
|1.08,496
|1.07,888
|1.07,728
|20
|5
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.08,545
|1.08,232
|1.07,874
|17
|6
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.08,503
|1.08,117
|1.07,935
|14
|7
|Пьер Гасли
|«Торо Россо»
|1.08,909
|1.08,770
|1.08,837
|22
|8
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.09,197
|1.08,705
|1.08,854
|16
|9
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.09,276
|1.08,858
|1.08,984
|20
|10
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.08,875
|1.08,803
|1.09,037
|15
|11
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.08,875
|1.08,868
|13
|12
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.09,086
|1.08,903
|12
|13
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.09,175
|1.08,919
|14
|14
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.09,050
|1.08,921
|12
|15
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.09,288
|1.09,035
|14
|16
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.09,320
|10
|17
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.09,536
|9
|18
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.10,126
|9
|19
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.10,614
|9
|20
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|-
|2
* – Леклер потеряет 10 позиций на старте из-за замены двигателя внутреннего сгорания
Ферстаппен устроил доминирование в Бразилии: выиграл все три сегмента и забрал второй поул в карьере