НБА. «Даллас» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Портленду» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли восемь матчей.

«Даллас» Дончича и Порзингиса обыграл действующего чемпиона . «Сан-Антонио» уступил на своей площадке «Портленду».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Пока очень слабо. «Бруклин» и Кайри Ирвинг привыкают друг к другу