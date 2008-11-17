НБА. «Даллас» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Портленду» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
«Даллас» Дончича и Порзингиса обыграл действующего чемпиона «Торонто». «Сан-Антонио» уступил на своей площадке «Портленду».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 ноября, 02.00, «United Center»
- Чикаго
- Лавин (36), Картер (18 + 14 подборов), Маркканен (16 + 10 подборов), Хатчисон (11), Саторански (5 + 8 подборов) – старт; Уайт (7 + 9 подборов), Данн (7), Арчидиаконо (6), Янг (5).
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Тернер (16 + 11 подборов + 4 блок-шота), Уоррен (15), А. Холидэй (11), Сабонис (11 + 14 подборов), Дж. Холидэй (9) – старт; Битадзе (7), Лиф (5), Джонсон (4), Макдермотт (3), Митру-Лонг (2), Боуэн (0), Сэмпсон (0).
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Б. Лопес (15 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Дивинченцо (14), Бледсоу (10), Мэттьюз (5) – старт; Браун (10), Р. Лопес (7), Ильясова (6), Уилсон (5), Корвер (2), Т. Адетокумбо (2), Хилл (0), Коннотон (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Барретт (22), М-с Моррис (14), Рэндл (12 + 7 подборов + 6 передач), Гибсон (9 + 7 подборов), Ниликина (6 + 6 передач) – старт; Робинсон (17 + 12 подборов), Портис (14), Дотсон (4), Смит (2), Нокс (2), Эллингтон (0).
- Шарлотт
- Грэм (29 + 5 потерь), Вашингтон (19), Розир (16), Зеллер (7), Бриджес (0) – старт; Марв. Уильямс (13), Монк (12), Бийомбо (4), Батюм (3 + 9 подборов + 6 передач), Коди Мартин (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Нанн (22), Адебайо (18 + 14 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь), Робинсон (15), Ленард (4) – старт; Олиник (13), Хирро (12), Силва (9 + 8 подборов), Мэйкон (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (27 + 15 подборов), Лэйман (21), Ковингтон (17), Грэм (9), Тиг (8 + 12 передач + 5 потерь) – старт; Калвер (13), Бэйтс-Диоп (5), Вонле (3 + 8 подборов), Мартин (2), Белл (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (26 + 15 подборов + 7 передач + 7 потерь), Порзингис (20 + 15 подборов), Сет Карри (15), Финни-Смит (10), Клебер (10) – старт; Райт (15), Брансон (4), Хардуэй (4), Пауэлл (4), Джексон (2).
- Торонто
- Пауэлл (26), Ванвлит (24 + 7 передач), Сиакам (15 + 7 передач + 5 потерь), Ануноби (8), Марк Газоль (6 + 9 подборов) – старт; Томас (10), Холлис-Джефферсон (8), Буше (3), Дэвис (2).
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Олдридж (30 + 13 подборов), Форбс (17), Дерозан (16 + 7 подборов), Уайт (10), Лайлс (3) – старт; Гэй (16), Миллс (11), Пелтль (9 + 9 подборов), Уокер (4), Белинелли (0).
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Джордж (37), Мэнн (13 + 8 передач), Зубац (7 + 9 подборов + 4 блок-шота), Макгрудер (6), Харклесс (6 + 7 подборов) – старт; Уильямс (25 + 6 передач), Робинсон (21), Харрелл (17), Кабенгеле (10), Уолтон (3), Паттерсон (3), Грин (2 + 9 подборов).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Пока очень слабо. «Бруклин» и Кайри Ирвинг привыкают друг к другу