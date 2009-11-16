Конте получил анонимку с угрозами и пулей в конверте. Полиция предоставит ему защиту

Теги Интер Ювентус серия А Италия происшествия болельщики Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Интера» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей в конверте.

Миланская полиция уже начала расследование и предоставит специалисту защиту.

Возле дома Конте и тренировочной базы команды будут выставлены посты охраны. 

Подобные письма – характерный способ устрашения в итальянской политике. Обычно их рассылка активизируется во время предвыборных кампаний. 

Известно, что претензии к тренеру выдвигали некоторые ультрас «Ювентуса». Их не устраивало, что Конте, ранее работавший в туринском клубе, возглавил «Интер». 

После 12 туров отставание «Интера» в таблице серии А от лидирующего «Ювентуса» составляет всего 1 очко. 

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