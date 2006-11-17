Панарин против «Флориды»: 11-й подряд матч с очками и 9-й гол в сезоне за рекордные в карьере 28 минут

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (3:4).

Результативная серия россиянина продлилась до 11 матчей, в которых он набрал 17 (5+12) очков. Всего у него в активе 23 (9+14) очка в 18 матчах сезона.

Результативная серия стала одной из лучших в истории клуба среди игроков, проводивших за нью-йоркцев первый сезон. Рекорд принадлежит Майку Роджерсу – серия из 16 матчей в сезоне-1981/82.

В этой игре он провел на льду 27 минут 57 секунд (личный рекорд за карьеру в регулярках НХЛ, 3:27 – в большинстве, полезность «+2») и отметился 5 бросками в створ и 1 блок-шотом.