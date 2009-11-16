Малышко, Елисеев, Миронова и Резцова выступят на первом этапе Кубка мира по биатлону, Поварницын и Гербулова – на Кубке IBU

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Тренеры сборной России по биатлону огласили состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Сборная России

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых

Кубок IBU

Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.

Логинов, Гараничев и Юрлова обеспечили себе места в сборной по итогам прошлого сезона, у Бабикова и Сливко – личные квоты обладателей Кубка IBU.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря, Кубок IBU стартует в норвежском Шушене 28 ноября.

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