Малышко, Елисеев, Миронова и Резцова выступят на первом этапе Кубка мира по биатлону, Поварницын и Гербулова – на Кубке IBU

Тренеры сборной России по биатлону огласили состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Сборная России
Кубок мира
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины: Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых
Кубок IBU
Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.
Женщины: Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.
Логинов, Гараничев и Юрлова обеспечили себе места в сборной по итогам прошлого сезона, у Бабикова и Сливко – личные квоты обладателей Кубка IBU.
Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря, Кубок IBU стартует в норвежском Шушене 28 ноября.
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