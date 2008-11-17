Германия, Голландия, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020

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Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020.

Путевки на чемпионат Европы по итогам сегодняшних отборочных матчей завоевали сборные Германии, Голландии, Хорватии и Австрии.

Германия, разгромившая Беларусь (4:0), лидирует с 18 очками в группе C, Голландия, поделив очки с Северной Ирландией (0:0), идет второй с 16 очками. Североирландцы, набрав 13 очков, по итогам заключительного тура квалификации могут догнать голландцев по очкам, но уступят по результатам личных встреч.

Хорватия досрочно выиграла группу E, победив Словакию (3:1). После 8 туров команда имеет 17 очков, опережая Венгрию (12), Уэльс (11) и Словакию (10), которые поборются за второе место в заключительном туре.

Австрийцы после победы над Северной Македонией (2:1) с 19 очками гарантировали себе второе место в группе G, опережая Словению (14) на пять очков. Победителем этой группы стала Польша.

Кто уже вышел на Евро-2020?

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