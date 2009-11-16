Евгения Медведева: «Немного надоел вопрос про четверной. Мне главное – сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях»

Двукратная чемпионка мира рассказала об изучении четверного сальхова, а также о работе над тройным лутцем, передают корреспонденты Sports.ru Павел Копачев и Алексей Авдохин из «Мегаспорта».

«Учу ли я четверной? Мне, признаться, немного надоел этот вопрос. Мне главное – сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях. Тело у меня хрупкое, нужно следить, во сколько ем и ложусь спать. Конечно, хочу выучить четверной сальхов, но пока не хочется открывать тренировочный процесс.

Мой лутц стал за 2-3 года намного лучше, я не претендую на чистое ребро, чтобы совсем без помарок. Но многие спортсменки исполняют тройной лутц с такой же техникой, как и я.

Я понимаю, что у меня уже клеймо внутреннего ребра на лутце. От этого уже никуда не деться, но я все равно над ним работаю и надеюсь, что ошибок будет меньше», – сказала Медведева.

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