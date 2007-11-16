Нобель Арустамян: «Кикнадзе хочет за Миранчуков по 40 млн евро. В «Зенит» братья не хотят»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о будущем полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Главная трансферная тема недели в России — отъезд Миранчуков. Прежде всего: сейчас мы говорим об Алексее, а не .

Матч последнего тура с «Краснодаром» — первый для Антона за полтора месяца, в ЛЧ этого сезона он вовсе не играл. Это снизило внимание к Антону в Европе. Алексей наоборот на подъеме — оба матча с «Ювентусом», особенно домашний, он провел очень круто.

В России позволить себе Миранчуков может только . Еще летом я писал, что в Петербурге братьев очень хотят — и хотят до сих пор, интерес сохраняется.

Но у самих Миранчуков сложилось твердое убеждение: в «Зенит» они не хотят, уедут только в Европу, а в России готовы играть только за «Локомотив». Об этом они уже оповестили своих агентов.

На это же намекал в интервью и : «Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится». С «Локо» «Зенит» договориться в принципе может и летом уже вел переговоры. А вот с Миранчуками — нет. Это расклад на сегодняшний день.

Теперь о Европе. Насколько мне известно, летом Кикнадзе в беседах с футбольными агентами и функционерами оглашал цену на Миранчуков. За обоих по отдельности генеральный директор «Локомотива» рассчитывает получить по 40 млн евро.

Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит. Но с другой стороны логично, что Кикнадзе называет цену явно выше, чтобы всегда был люфт в торгах.

Самая интересная тема – контракты братьев с «Локо», точнее суммы отступных. Еще недавно в прессе фигурировала информация о 8 млн евро за каждого. Эти цифры уже неактуальны.

Братьям улучшили личные контракты, а игроки в свою очередь понимают, что клуб хочет заработать явно больше 8 млн евро за каждого. Плюс у агентов братьев есть надежные и деловые отношения с «Локомотивом».

И есть устная договоренность сторон о необходимой минимальной компенсации за футболистов. Она, естественно, выше 8 млн евро, но не в несколько раз и видится вполне адекватной даже по европейскому рынку», – написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро. Сегодня появилась информация про 25 млн.

В нынешнем сезоне Алексей в 13 матчах РПЛ забил 4 мяча (2 – с пенальти), а также отдал 2 результативные передачи. У Антона 2 мяча и 1 пас в 9 встречах.