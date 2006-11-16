Вячеслав Фетисов: «Наш президент поддерживает спорт как никто в мире. Но система постоянно сбоит»

Первый зампред комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов высказался о детско-юношеском спорте в России.

«Наш президент [Владимир Путин] поддерживает спорт, как никто в мире, за что ему спасибо. Но система постоянно сбоит. У нас нет стратега, который понимает, как все должно работать. Который мог бы использовать и советский опыт в том числе, но с пониманием, как это переложить на сегодняшние реалии.

Приезжайте в академию в Домодедово, увидите, что занятия спортом для ребенка – главное в его развитии. У нас ведь уже в 6 лет определяют человека в футбол или хоккей. Может, у ребенка нет таланта к этому виду, но родители же хотят видеть свое чадо Овечкиным, Месси, Роналду. Хотят, и система это разрешает.

А что, если у человека способности к чему-то другому? И получается, что мы сначала лимитируем ребенка, а потом выбрасываем. Представляете, что он думает, когда ему в 10 лет говорят, что он бесперспективный и выгоняют из команды? Это катастрофа! Детский спорт должен нести радость, развивать ребенка физически и умственно. В детстве ведь многое формируется: характер, умение двигаться к каким-то целям. Совершенно другая философия жизни. А мы в 10 лет детей из команд выгоняем.

В качестве примера, расскажу еще одну [историю]. Как-то большой начальник со Старой площади говорит мне: «Слав, такая история неординарная. У меня внук в ЦСКА, в хоккее. Его выгоняют. Отец принципиальный, проплачивать не хочет, а мальчик рвется играть». Спрашиваю, сколько лет. Мне отвечают: «Десять». Меня в десять только приняли в хоккей, а тут ребенка уже прогоняют с клеймом «бесперспективный». Представляете, какая это трагедия для мальчика, который получал кайф от игры?

И вся система заточена на вот такое отсеивание. Я считаю, что нужно ее менять, ставить соревновательный возраст как можно выше, давать возможность посещать разные секции. Сегодня шестилетний хоккеист должен кататься шесть раз в неделю», – сказал Фетисов.