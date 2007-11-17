UFC Сан-Паулу: Ян Блахович против Роналдо Соузы, Руа – Крэйг и другие бои

Теги UFC MMA Маурисио Руа Роналдо Соуза полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Чарльз Оливейра UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Сегодня рано утром в Сан-Паулу проходит турнир UFC Fight Night 164.

В главном событии бывший чемпион Strikeforce в среднем весе Роналдо Соуза (26-7) дебютирует в рамках полутяжелого веса против Яна Блаховича (24-8).

Основной кард.

Маурисио Руа (26-11) – Пол Крэйг (12-4).

Чарльз Оливейра (28-8) нокаутировал Джареда Гордона (15-4) в первом раунде. 

Андре Муниз (19-4) победил единогласным решением судей Антонио Арройо (9-3). Счет: 30-27, 30-27, 30-27. 

Велингтон Турман (16-3) победил Маркуса Переса (11-3) единогласным решением судей. Счет: 30-27, 30-27, 30-27. 

Начало трансляции в 04:00 по московскому времени.

UFC Сан-Паулу: Блахович и Соуза показали одинаковый вес

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