UFC Сан-Паулу: Ян Блахович против Роналдо Соузы, Руа – Крэйг и другие бои

Сегодня рано утром в Сан-Паулу проходит турнир UFC Fight Night 164.
В главном событии бывший чемпион Strikeforce в среднем весе Роналдо Соуза (26-7) дебютирует в рамках полутяжелого веса против Яна Блаховича (24-8).
Основной кард.
Маурисио Руа (26-11) – Пол Крэйг (12-4).
Чарльз Оливейра (28-8) нокаутировал Джареда Гордона (15-4) в первом раунде.
Андре Муниз (19-4) победил единогласным решением судей Антонио Арройо (9-3). Счет: 30-27, 30-27, 30-27.
Велингтон Турман (16-3) победил Маркуса Переса (11-3) единогласным решением судей. Счет: 30-27, 30-27, 30-27.
Начало трансляции в 04:00 по московскому времени.