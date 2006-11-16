Гран-при России. Самарин, Алиев, Игнатов и Уно покажут произвольные программы

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16 ноября на Гран-при России по фигурному катанию мужчины покажут произвольные программы. После короткой лидирует россиянин Александр Самарин, Дмитрий Алиев идет вторым, Макар Игнатов – третий. 

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Москва, Россия

Rostelecom Cup

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Владимир Литвинцев (Азербайджан) 
2. Даниэль Самохин (Израиль)
3. Алексей Красножон (США) 
4. Морис Квителашвили (Грузия)
5. Михал Бржезина (Чехия) 
6. Казуки Томоно (Япония) 

Вторая разминка

7. Шома Уно (Япония)
8. Нам Нгуен (Канада)
9. Денис Васильев (Латвия) 
10. Дмитрий Алиев (Россия) – 14.55
11. Макар Игнатов (Россия) – 15.03
12. Александр Самарин (Россия) – 15.11

Положение после короткой программы

1. Александр Самарин (Россия) – 92,81
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 90,64 
3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54
4. Шома Уно (Япония) – 87,29
5. Денис Васильев (Латвия) – 87,08
6. Нам Нгуен (Канада) – 87,01
7. Казуки Томоно (Япония) – 80,98
8. Михал Бржезина (Чехия) – 80,27
9. Морис Квителашвили (Грузия) – 75,87
10. Алексей Красножон (США) – 75,46
11. Даниэль Самохин (Израиль) – 56,94
12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 54,42

Расписание трансляций Гран-при России-2019 по фигурному катанию

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