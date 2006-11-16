«МЮ» зимой сделает запрос о трансфере Холанда. «Зальцбург» оценивает его более чем в 85 млн фунтов

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Форвард «РБ Зальцбург» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что манкунианцы намерены сделать формальный запрос о возможности трансфера уже в зимнее трансферное окно, так как предполагают, что летом цена на норвежца станет еще выше.

По информации ESPN, «Зальцбург» оценивает 19-летнего нападающего более чем в 85 миллионов фунтов. «МЮ» готов выкупить игрока уже зимой и оставить в австрийском клубе до лета, чтобы избежать борьбы за Холанда с другими топ-клубами Европы. 

Холанд оформил пятый хет-трик в сезоне. У него 30 (26+4) очков в 18 матчах во всех турнирах

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