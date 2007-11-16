«Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 млн евро («Чемпионат»)

может отпустить полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в клубы из Европы.

Московский клуб готов продать братьев за 25 млн в сумме, утверждает .

Ранее сообщалось, что «Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро. За выступлениями давно наблюдает «Зенит».

24-летние хавбеки – воспитанники «Локомотива» и выступают за основную команду с 2013 года.

В нынешнем сезоне Алексей в 13 матчах РПЛ забил 4 мяча (2 – с пенальти), а также отдал 2 результативные передачи. У Антона 2 мяча и 1 пас в 9 встречах.