Миронова выиграла второй отборочный спринт, Глазырина – 2-я, Старых – 3-я, Кайшева – 16-я

Светлана Миронова выиграла второй отборочный спринт женской сборной России по биатлону, результаты которого будут учитываться при формировании команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

уже обеспечила себе участие в декабрьских этапах и пропустила отбор. У , которая не участвовала в гонках из-за простуды, личная квота на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Отборочные старты сборной России

Тюмень

Женщины

Спринт



1. Светлана Миронова – 23.51,2 (2+0)

2. Екатерина Глазырина – 3,4 (0) 3. Ирина Старых – 11,5 (1+0)

4. Лариса Куклина – 32,7 (0+2)

5. Полина Шевнина – 46,9 (1+0)

6. Анастасия Егорова – 53,1 (0+1)

7. Кристина Резцова – 56,5 (0+3)

8. Анастасия Поршнева – 56,6 (1+1)

9. Анастасия Гореева – 57,5 (0+2)

10. Тамара Воронина – 1.00,5 (1+1)

11. Ирина Казакевич – 1.13,0 (0+2)

12. Наталья Гербулова – 1.18,6 (0+3)

13. Евгения Павлова – 1.42,7 (0+2)

14. Валерия Васнецова – 1.47,8 (0+2)

15. Екатерина Мошкова – 1.57,0 (2+1)

16. Ульяна Кайшева – 2.30,6 (1+2)

17. Елизавета Каплина – 3.46,6 (0+3)

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