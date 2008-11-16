Миронова выиграла второй отборочный спринт, Глазырина – 2-я, Старых – 3-я, Кайшева – 16-я

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Светлана Миронова выиграла второй отборочный спринт женской сборной России по биатлону, результаты которого будут учитываться при формировании команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. 

Екатерина Юрлова уже обеспечила себе участие в декабрьских этапах и пропустила отбор. У Виктории Сливко, которая не участвовала в гонках из-за простуды, личная квота на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Отборочные старты сборной России

Тюмень 

Женщины

Спринт

1. Светлана Миронова – 23.51,2 (2+0)
2. Екатерина Глазырина – 3,4 (0)
3. Ирина Старых – 11,5 (1+0)
4. Лариса Куклина – 32,7 (0+2)
5. Полина Шевнина – 46,9 (1+0)
6. Анастасия Егорова – 53,1 (0+1)
7. Кристина Резцова – 56,5 (0+3)
8. Анастасия Поршнева – 56,6 (1+1)
9. Анастасия Гореева – 57,5 (0+2)
10. Тамара Воронина – 1.00,5 (1+1)
11. Ирина Казакевич – 1.13,0 (0+2)
12. Наталья Гербулова – 1.18,6 (0+3)
13. Евгения Павлова – 1.42,7 (0+2)
14. Валерия Васнецова – 1.47,8 (0+2)
15. Екатерина Мошкова – 1.57,0 (2+1)
16. Ульяна Кайшева – 2.30,6 (1+2)
17. Елизавета Каплина – 3.46,6 (0+3)

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