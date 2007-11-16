Глава DFB: «Сборные Германии не будут играть там, где не соблюдают права женщин»

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер озвучил позицию организации по поводу проведения матчей в странах, дискриминирующих людей.

По его словам, сборная Германии не будет играть там, где не соблюдаются права женщин.

«Мы не отправим ни одну из наших сборных в страны, где нет тех же прав (что и в Германии – прим. Sports.ru).

Немецкий футбол должен прийти к согласию в таких сложных вопросах. Какие ценности для нас не подлежат обсуждению? Например, права женщин.

Мы не будем играть там, где не гарантирован свободный проход на стадионы или другие спортивные сооружения», – заявил Келлер в интервью Die Welt.

На игре сборной Германии работали унисекс-туалеты. А еще фанаты сами решали, кто их досмотрит: женщина или мужчина