Канделаки о Тарасове: «Нет никаких красных линий, позволяющих «дать леща» женщине. Противно слышать такое»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» отреагировала на слова экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Тарасова о применении физической силы по отношению к женщинам.

«Бывший полузащитник «Локомотива» , которого я искренне защищала в споре с бывшей командой по поводу оплаты операции, сказал в интервью на YouTube нечто, повергшее меня в ступор.

Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие «красные линии», за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно.

При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое.

Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг», – написала Канделаки в телеграме.

Дмитрий Тарасов: «Пока женщина не беременна, может получить сразу, леща небольшого»