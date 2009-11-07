СКА выменял Ожиганова у «Ак Барса» на Рукавишникова и Тихонова

«Ак Барс» и совершили обмен.

В Казань отправляются нападающий и защитник Роман Рукавишников. Взамен в СКА перейдет защитник .

В нынешнем сезоне 27-летний Ожиганов сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+10».

27-летний Рукавишников в 22 матчах сделал 2 передачи, заработав показатель полезности «-6».

31-летний Тихонов провел 9 матчей, забив 1 гол при полезности «-1».

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