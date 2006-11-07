Музыкант группы «25/17»: «Хабиб представляет Дагестан, а не Россию»

Российский музыкант Андрей Позднухов, выступающий в группе «25/17» под прозвищем Бледный, сообщил, что не болел за в бою против Конора Макгрегора в октябре 2018-го.

«Я не болел за него. Что-то флага России никогда в его руках не видел.

Он замечательный боец, один из лучших сейчас на планете. Но, мне кажется, он представляет Дагестан, а не Россию.

Что касается Макгрегора и всего, что он наговорил, — Конор, конечно же, неправ. Так нельзя», – заявил Бледный.

Отметим, что под песню «25/17» в октагон выходит другой российский боец — Александр Волков. 9 ноября в Москве он проведет бой с Грегом Харди на UFC Fight Night 163.

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