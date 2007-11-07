Сборная России представила форму на Евро-2020

представила домашнюю форму, в которой сыграет на Евро-2020.

Техническим спонсором национальной команды является компания adidas.

Напомним, сборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

Купить форму и атрибутику сборной России можно по этой ссылке.