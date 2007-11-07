Сборная России представила форму на Евро-2020

Теги Сборная России по футболу видео Евро-2020 adidas игровая форма стиль Футбол

Сборная России представила домашнюю форму, в которой сыграет на Евро-2020.

Техническим спонсором национальной команды является компания adidas. 

Напомним, сборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

 

Купить форму и атрибутику сборной России можно по этой ссылке.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья