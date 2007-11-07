Сборная России представила форму на Евро-2020

Сборная России представила домашнюю форму, в которой сыграет на Евро-2020.
Техническим спонсором национальной команды является компания adidas.
Напомним, сборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.
Мы – сборная разных. Вместе от края до края.— Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019
Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp
Купить форму и атрибутику сборной России можно по этой ссылке.