НБА. «Финикс» – «Майами», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
В Финиксе сойдутся «Санз» и «Хит», которые стали открытиями на старте сезона. «Клипперс» с Ленардом примут «Портленд» Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 ноября, 04.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 8 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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