НБА. «Финикс» – «Майами», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

В Финиксе сойдутся «Санз» и «Хит», которые стали открытиями на старте сезона. с Ленардом примут «Портленд» Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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