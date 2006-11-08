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    НБА. «Финикс» – «Майами», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Клипперс Майами Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

    В Финиксе сойдутся «Санз» и «Хит», которые стали открытиями на старте сезона. «Клипперс» с Ленардом примут «Портленд» Лилларда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Бостон 5:2 (1 четверть)
    Дата проведения
    8 ноября, 04.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    8 ноября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Майами
    Дата проведения
    8 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Портленд
    Дата проведения
    8 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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