Павел Колобков: «Никаких манипуляций с базой московской лаборатории не было. Это чисто технические вопросы»

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что изменения в базе данных московской лаборатории были связаны с техническими вопросами.

«Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и эти вопросы могут быть разъяснены.

Так называемых, как говорит Ганус (генеральный директор Российского антидопингового агентства – Sports.ru), манипуляций там не было. Это наша позиция», – рассказал Колобков.

«Были вопросы с разночтением баз данных, которые предоставил Родченков и московская лаборатория. Кроме баз данных были предоставлен огромный массив – 4 терабайта – из серверов. WADA есть, что дополнительно изучать.

На все вопросы эксперты дали ответы. Дополнительно получили восемь вопросов, в том числе два новых, на них тоже дали ответы. Были привлечены специалисты компьютерных технологий. Считаю, все ответы были убедительными», – приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

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