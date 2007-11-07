Дмитрий Тарасов: «Пока женщина не беременна, может получить сразу, леща небольшого»

Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что допускает возможность рукоприкладства в отношении женщин.
«Есть красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого», – сказал Тарасов в интервью а YouTube-канале рэпера T-Killah.
Тарасов женат в третий раз. Он состоял в браке с поп-исполнительницей Ольгой Бузовой, которая рассказывала, что сталкивалась с домашним насилием и боялась рассказывать об этом.
Бузова рассказал, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за Тарасовым