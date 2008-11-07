Ганус – о словах Колобкова про отсутствие манипуляций с базой московской лаборатории: «Он живет в мире иллюзий»

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова министра спорта России Павла Колобкова о том, что изменения в базе данных московской лаборатории были связаны с техническими вопросами.

«Российские спортивные власти должны перестать жить в мире иллюзий. Думаю, мы сегодня находимся в одной из самых глубоких точек кризиса, нашей пятилетней трагедии.

Мы должны обеспечить реальные коренные изменения в России. Я не понимаю Колобкова. Я понимаю совершенно другую точку зрения. Время покажет.

Никто не должен использовать нас (РУСАДА) в своих личных интересах. Мы будем защищать нашу независимость», – цитирует Гануса Inside the Games.

«Он (Колобков) живет в мире иллюзий. Те, кто украл надежду, несут ответственность за выход из этого кризиса прежде всего перед нынешним и будущими поколениями спортсменов.

Требование WADA заключалось в передаче аутентичной и нетронутой базы данных», – сказал Ганус.

Павел Колобков: «Никаких манипуляций с базой московской лаборатории не было. Это чисто технические вопросы»

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