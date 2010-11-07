Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

Вингер «Валенсии» не сыграет за сборную России в матчах отбора Евро-2020 против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) из-за травмы.

«Полузащитник национальной сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участие в учебно-тренировочном сборе в Сочи и соответственно – в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

Это связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре Лиги чемпионов против французского «Лилля». Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной.

Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии», – говорится в заявлении сборной.