Фернандеш забил пяткой «Трабзонспору» и сделал первый дубль за «Краснодар»

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«Краснодар» принимает «Трабзонспор» (2:0, первый тайм) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник хозяев Мануэл Фернандеш сделал свой первый дубль в составе «Краснодара», забив на 27-й и 35-й минутах встречи. Второй гол он забил пяткой, стоя спиной к воротам соперника.

33-летний португалец забил 3 мяча в трех последних матчах за «Краснодар». Мануэл впервые отметился голом за «быков» в ЛЕ.  

Фернандеш перешел в «Краснодар» в начале сентября в статусе свободного агента. Последние пять сезонов он провел в «Локомотиве».

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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