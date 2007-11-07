«Краснодар» принимает «Трабзонспор» (2:0, первый тайм) в рамках 4-го тура группового этапа .

Полузащитник хозяев Мануэл Фернандеш сделал свой первый дубль в составе «Краснодара», забив на 27-й и 35-й минутах встречи. Второй гол он забил пяткой, стоя спиной к воротам соперника.

33-летний португалец забил 3 мяча в трех последних матчах за . Мануэл впервые отметился голом за «быков» в ЛЕ.

Фернандеш перешел в «Краснодар» в начале сентября в статусе свободного агента. Последние пять сезонов он провел в .

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Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»