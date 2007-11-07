«Краснодар» принимает «Трабзонспор» (2:0, первый тайм) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Полузащитник хозяев Мануэл Фернандеш сделал свой первый дубль в составе «Краснодара», забив на 27-й и 35-й минутах встречи. Второй гол он забил пяткой, стоя спиной к воротам соперника.
33-летний португалец забил 3 мяча в трех последних матчах за «Краснодар». Мануэл впервые отметился голом за «быков» в ЛЕ.
Фернандеш перешел в «Краснодар» в начале сентября в статусе свободного агента. Последние пять сезонов он провел в «Локомотиве».
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»