Португалия увеличила преимущество в борьбе с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Шестая строчка дает стране возможность заявить шесть клубов в еврокубках – три в Лигу чемпионов, три – в Лигу Европы. У седьмого места лишь две команды в ЛЧ.

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1), а «Краснодар» победил «Трабзонспор» (3:1).

Португальская «Брага» обыграла «Бешикташ» (3:1), «Порту» уступил «Рейнджерс» (0:2), «Витория» поделила очки с «Арсеналом» (1:1), а «Спортинг» выиграл у «Русенборга» (2:0).

Ранее в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), а «Зенит» проиграл «Лейпцигу (0:2). «Бенфика» проиграла «Лиону» (1:3).

Таким образом, по итогам очередной еврокубковой недели у Португалии 45,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА, Россия (44,383) отстает на 1,466 балла. Неделю назад отставание составляло 0,966 балла.