Хайо Зеппельт: «В деле России появились отягчающие обстоятельства. Ожидаются самые жесткие санкции»

Немецкий журналист сообщил, что в деле московской антидопинговой лаборатории появились новые отягчающие обстоятельства.

«Новости о статусе соответствия , которые подтвердили в кругах WADA. Против России появились новые отягчающие обстоятельства в деле про манипуляции с базой данных.

Ожидается, что будут рекомендованы самые жесткие санкции, если в ближайшие дни информация подтвердится. Как вариант, отстранение от Олимпиады», – написал Зеппельт.

Сегодня министр спорта России Павел Колобков сообщил, что манипуляций с базой данных не было, а остальное – технические вопросы.

Недавно Зеппельт сообщал, что Россия не ответила WADA на ряд вопросов о базе данных, но позже глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор опроверг эту информацию.

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