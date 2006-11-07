Мане ответил Пепу: «Cнова «нырну», если будет возможность заработать пенальти. Но я не ныряю»

Вингер Садьо Мане ответил на слова тренера «Манчестер Сити» о симуляциях.

«Думаю, это умно с его стороны — привлекать внимание судей, но я просто буду играть так, как и всегда. Я не обращаю внимания на то, что он говорит, потому что это часть футбола. Для меня это ничего не значит. Я видел его комментарии, но я оцениваю это позитивно.

Я могу сказать, что точно готов помогать команде, делать для этого все возможное. Если будет возможность заработать пенальти наверняка, я снова «нырну». Почему нет? Но то, что сказал Клопп, верно. Я не ныряю», – сказал Мане.

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