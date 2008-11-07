Дмитрий Губерниев: «За Тарасова даже не стыдно и не неловко. Просто он чудак на очень большую букву М»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Гу» отреагировал на слова экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Тарасова о допустимом применении физической силы по отношению к женщинам.

«За футболиста Тарасова даже не стыдно и не неловко. Просто он чудак на очень большую букву М», – написал Губерниев.

Ранее бывшая жена Тарасова поп-исполнительница Ольга Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием и боялась рассказывать об этом.

Дмитрий Тарасов: «Пока женщина не беременна, может получить сразу, леща небольшого»

Тарасов сказал, что женщине можно дать леща. О насилии говорила Бузова, а T-Killah написал, что это было шуткой (и удалил пост)