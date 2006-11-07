Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит» и рассказал о голе в матче 4-го тура Лиги чемпионов с (1:2).

О слухах про «Зенит»

«Про интерес «Зенита» нечего рассказывать. Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть, на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу».

О голе «Ювентусу»

«Сам был в шоке, я пробил два раза головой за матч. Это не мой козырь. Пробил с закрытыми глазами. Оставалось только попасть.

После игры Семин был удовлетворен самоотдачей игроков и тем, что происходило на поле. Мы были еще больше мотивированы, много было людей, поэтому все потихоньку складывалось», – сказал Миранчук.