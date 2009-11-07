Евролига. 7-й тур. «Зенит» против «Химок», «Милан» сыграет с «Басконией» и другие матчи

Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится встреча российских команд – санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке примет подмосковные «Химки».

Итальянский «Милан» попытается продлить победную серию в игре с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

7-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Барселона Испания – 5-1, Милан Италия – 5-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 4-2, Химки Россия – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Баскония Испания – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Панатинаикос Греция – 3-3, Бавария Германия – 3-3, Реал Испания – 3-3, Виллербан Франция – 3-3, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Олимпиакос Греция – 2-4, Зенит Россия – 2-4, Альба Германия – 1-5, Фенербахче Турция – 1-5, Валенсия Испания – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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