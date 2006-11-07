«Севилья», «Селтик» и «Базель» вышли в плей-офф ЛЕ

«Севилья» разгромила «Дюделанж» (5:2), «Базель» победил «Хетафе» (2:1), а «Селтик» выиграл у «Лацио» (2:1) в рамках 4-го тура группового этапа .

«Севилья», «Базель» и «Селтик» за два тура до конца группового раунда гарантировали выход в плей-офф турнира.

«Севилья» выиграла четвертый матч подряд в группе А, набрала 12 очков и занимает первое место с отрывом в 8 баллов. В активе «Базеля» в группе С 10 баллов, команда опережает «Краснодар» и «Хетафе» на 4 очка.

«Селтик» набрал 10 очков и лидирует в группе Е, опережая на 1 балл ЧФР, отрыв от третьего места – 7 баллов.