Караваев о самом тяжелом матче в «Зените»: «С «Лейпцигом». На моем фланге создавали численное преимущество за счет смещений Вернера»

Защитник Вячеслав Караваев в интервью «СБГ-блогу» на Sports.ru рассказал о своем самом тяжелом матче в составе сине-бело-голубых.

– Самый тяжелый матч в «Зените»: «Лион» или ?

– «Лейпциг». Мало того, что они классно контролировали мяч в середине, так и на моем фланге постоянно создавали численное преимущество за счет смещений Вернера. Не могу сказать, что его замена меня сильно удивила – он ничего не создал в первом тайме, Да, был один момент, но это все.

Во втором тайме они вообще перешли фактически на два защитника.

– После перерыва тебе было полегче? «Лейпциг» же стал чаще атаковать через другой фланг.

– Полегче точно не стало. Вместо Вернера налево сваливался Лукман, плюс очень высоко располагался Клостерманн.

Вообще, удивительная тема – номинально он правый защитник, играл на непривычной позиции и так поднимался. Наверняка это была задумка Нагельсманна – в такие моменты Форсберг опускался, – сказал Караваев.

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