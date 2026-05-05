Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Реал Сосьедад» Захаряна

В Ла Лиге проходят матчи 34-го тура.
1 мая «Жирона» дома проиграла «Мальорке» в матче 34-го тура Ла Лиги (0:1).
2 мая «Валенсия» уступила «Атлетико» (0:2), «Барселона» в гостях обыграла «Осасуну» (2:1).
3 мая «Эспаньол» уступил «Реалу» (0:2).
4 мая тур завершится матчем «Севильи» и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
Чемпионат Испании
34-й тур
Севилья
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Эджуке, Гудель, Агуме, Варгас, Мопе, И. Ромеро
Запасные: Янузай, Nicolás Guillén Peguero, Ньянзу, Адамс, Эджуке, Гудель, И. Ромеро, Варгас, Мопе, Нюланд, Жордан, Аспиликуэта
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Туррьентес, Марин, Солер, Барренечеа, Ойарсабаль
Запасные: Туррьентес, Барренечеа, Муньос, Арамбуру, Элустондо, Захарян, Браис Мендес, Горрочатеги, Марин, Марреро, Фрага
Жирона
Гассанига, Блинд, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Витцель, Бельтран, Рока, Унаи, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Крапивцов, Давид Лопес, Мартин, Артеро, Бельтран, Эчеверри, Блинд, Рока, Бланко
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Маскарель, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Калумба, Мурики
Запасные: Олаисола, Пратс, Виржили, Тони Лато, Cesc Riba Espinosa, Морланес, Дардер, Торре, Калумба, Куэльяр, Асано, Морей
Вильярреал
Тенас, Педраса, Вейга, Наварро, Фриман, Молейро, Парехо, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Микаутадзе, Гуйе, Гонсалес, Олувасейи, Парехо, Коста, Педраса, Наварро, Жерар Морено, Жуниор, Марин, Моуриньо
Леванте:
Райан, Пампин, Маттурро, Морено, Толян, Арриага, Ромеро, Оласагасти, Мартинес, Карлос Альварес, Эспи
Запасные: Тунде, Мартинес, Карлос Альварес, Ману Санчес, Перес, Ури Рей, Арриага, Куньят, Абед, Виктор Гарсия, Ромеро, Моралес
Морсильо Miguel Llorente Cubo
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Таррега, Пепелу, Саравия, Угринич, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Садик, Рамазани
Запасные: Гайя, Джемерт, Ирансо, Сантамария, Риверо, Нуньес, Нуньес Рамирес, Саравия, Угринич, Риоха, Рамазани, Андре Алмейда
Атлетико:
Муссо, Лангле, Ле Норман, Диас дель Ромо, Боньяр, Альмада, Варгас, Морсильо, Молина, Мендоса, Белаид
Запасные: Боньяр, Альмада, Белаид, Морсильо, Облак, Руджери, Пубиль, Кардозо, Алекс Баэна, Мендоса, Мартинес
Хаурегисар Руис де Галаррета
Алавес
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Денис Суарес, Антонио Бланко, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Ибаньес, Коски, Денис Суарес, Р. Фернандес, Свидерски, Пачеко, Муньос, Калебе, Мариано Диас, Диабате, Энрикес, Маньяс
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Хаурегисар, Рего Мора, Н. Уильямс, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Горосабель, Хаурегисар, Падилья, Вивиан, Серрано, И. Уильямс, Паредес, Весга, Беренгер, Исета, Н. Уильямс, Унаи Гомес
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Моро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Монкайола, Рубен Гарсия, Будимир, Фернандес, Мойсес Гомес, Бенито, Стаматакис, Хуан Крус, Муньос, Торро, Эррандо, Аргибиде
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Эрик Гарсия, Бардагжи, Ольмо, Аллер, Бальде, Шченсны, Касадо, Рафинья, Педри, Гави, Эспарт
Сельта
Раду, Нуньес, Лаго, Хави Родригес, У. Альварес, Аспас, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, Жуджла
Запасные: Нуньес, У. Альварес, Ристич, Домингес, Аспас, Руэда, Вильяр, Дуран, Айду, Антаньон, Жуджла, Сотело
Эльче:
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Дональд, Вильяр, Педроса, Фебас, Агуадо, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Сангаре, Аффенгрубер, Пенья, Диангана, Вильяр, Педроса, Итурбе, Петро, Агуадо, Моренте
Хетафе
Сория, Давинчи, Фемения, Иглесиас, Дуарте, Абкар, Арамбарри, Милья, Лисо, Сатриано, Васкес
Запасные: Боселли, Бирманчевич, Лисо, Васкес, Ньом, Рикельме, Давинчи, Фемения, Damián, Милья, Летачек
Райо Вальекано:
Баталья, Вертрауд, Менди, Лежен, Балиу, Гумбау, Сисс, Эспино, Камельо, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Камельо, Гумбау, Де Фрутос, Мумин, Ахомаш, Мартин, Алеман, Карденас, Диас, Эспино, Трехо, Франсиско Перес
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Бельерин, Ло Чельсо, Амрабат, Форнальс, Эззальзули, Эрнандес, Антони
Запасные: Амрабат, Антони, Гомес, Альтимира, Фидальго, Руибаль, Ло Чельсо, Лопес, Бакамбу, Форнальс, Адриан, Эрнандес
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Костас, Начо Видаль, Фернандес, Коломбатто, Фонсека, Шаира, Рейна, Виньяс
Запасные: Pablo Menéndez Agudín, Фернандес, Фонсека, Виньяс, Форес, Коломбатто, Молдован, Альхассан, Карму, Начо Видаль, Байи, Илич
Браим Диас Гонсало Гарсия
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, У. Гонсалес, Долан, Терратс, Санчес, Фернандес
Запасные: Долан, Рубио, Гомес, Альманса, Терратс, Санчес, Салинас, Ридель, Lluc Castell Solé, Экспосито, Фернандес, Фортуньо
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Винисиус Жуниор, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Беллингем
Запасные: Винисиус Жуниор, Ф. Гонсалес, Алаба, Давид Хименес, Тчуамени, Питарч, Браим Диас, Местре, Асенсио, Менди, Альваро Каррерас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Наблюдаю за педри. Опять волшебства не видно. Как так?
Задача на 35 тур: Не стать зрителями на празднике победителей чемпионата
Два финала 😂😂😂