Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Реал Сосьедад» Захаряна

В Ла Лиге проходят матчи 34-го тура.

1 мая «Жирона» дома проиграла «Мальорке» в матче 34-го тура Ла Лиги (0:1).

2 мая «Валенсия» уступила «Атлетико» (0:2), «Барселона» в гостях обыграла «Осасуну» (2:1).

3 мая «Эспаньол» уступил «Реалу» (0:2).

4 мая тур завершится матчем «Севильи» и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Ла Лига Испания. 34 тур
4 мая 19:00, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Завершен
1 - 0
1.32xG0.17
Реал Сосьедад
Эджуке   Мартинес Гауна
90’
+1’
Мопе   Пеке
90’
+1’
Кармона
88’
Гудель   Менди
82’
82’
Арамбуру   Сучич
82’
Барренечеа   Уэсли
Санчес
75’
Варгас   Хуанлу Санчес
75’
69’
Туррьентес   Эррера
58’
Марин   Кубо
  Санчес
50’
46’
Горрочатеги   Оускарссон
И. Ромеро   Санчес
46’
2тайм
Перерыв
Гарсия
28’
28’
Арамбуру
Севилья
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Эджуке, Гудель, Агуме, Варгас, Мопе, И. Ромеро
Запасные: Янузай, Nicolás Guillén Peguero, Ньянзу, Адамс, Эджуке, Гудель, И. Ромеро, Варгас, Мопе, Нюланд, Жордан, Аспиликуэта
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Туррьентес, Марин, Солер, Барренечеа, Ойарсабаль
Запасные: Туррьентес, Барренечеа, Муньос, Арамбуру, Элустондо, Захарян, Браис Мендес, Горрочатеги, Марин, Марреро, Фрага
Ла Лига Испания. 34 тур
1 мая 19:00, Монтиливи
Жирона
0 - 1
1.78xG1.31
Мальорка
Хиль
90’
+5’
Лемар
90’
+4’
82’
Мохика
79’
Дардер   Лопес
78’
Морланес   Льябрес
Бельтран   Лемар
74’
Блинд   Ринкон
74’
71’
Виржили   А. Санчес
Рока   Хиль
70’
Эчеверри   Стуани
70’
66’
Торре   Лувумбу
Рейс
64’
58’
Маффео
46’
Калумба   Виржили
2тайм
Перерыв
Цыганков
45’
+1’
43’
  Саму Кошта
Жирона
Гассанига, Блинд, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Витцель, Бельтран, Рока, Унаи, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Крапивцов, Давид Лопес, Мартин, Артеро, Бельтран, Эчеверри, Блинд, Рока, Бланко
1тайм
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Маскарель, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Калумба, Мурики
Запасные: Олаисола, Пратс, Виржили, Тони Лато, Cesc Riba Espinosa, Морланес, Дардер, Торре, Калумба, Куэльяр, Асано, Морей
Ла Лига Испания. 34 тур
2 мая 12:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
5 - 1
2.48xG0.8
Леванте
  Пепе
90’
Парти
88’
  Бьюкенен
87’
Жерар Морено   Бьюкенен
84’
Наварро   Камбвала
81’
77’
Мартинес   Бруги
Парехо   Парти
74’
Микаутадзе   Айосе Перес
74’
Педраса   С. Кардона
73’
  Микаутадзе
68’
68’
Тунде   Этта-Эйонг
68’
Арриага   Рагубер
  Молейро
62’
Вейга
55’
51’
  Эспи
46’
Ромеро   Тунде
2тайм
Перерыв
Парехо
45’
+4’
45’
Арриага
  Микаутадзе
38’
30’
Карлос Альварес   Лосада
Вильярреал
Тенас, Педраса, Вейга, Наварро, Фриман, Молейро, Парехо, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Микаутадзе, Гуйе, Гонсалес, Олувасейи, Парехо, Коста, Педраса, Наварро, Жерар Морено, Жуниор, Марин, Моуриньо
1тайм
Леванте:
Райан, Пампин, Маттурро, Морено, Толян, Арриага, Ромеро, Оласагасти, Мартинес, Карлос Альварес, Эспи
Запасные: Тунде, Мартинес, Карлос Альварес, Ману Санчес, Перес, Ури Рей, Арриага, Куньят, Абед, Виктор Гарсия, Ромеро, Моралес
Ла Лига Испания. 34 тур
2 мая 14:15, Месталья
Валенсия
0 - 2
0.78xG1.81
Атлетико
90’
+7’
Боньяр   Пурич
Саравия   Раба
82’
82’
  Miguel Llorente Cubo
74’
  Сьерра
Гайя   Хесус Васкес
73’
Рамазани   Данджума
73’
73’
Мендоса   Гризманн
73’
Альмада   Коке
Таррега
67’
63’
Белаид   Сьерра
63’
Морсильо   Miguel Llorente Cubo
61’
Варгас
Риоха   Диего Лопес
59’
Угринич   Дуро
59’
52’
Мендоса
2тайм
Перерыв
29’
Альмада
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Таррега, Пепелу, Саравия, Угринич, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Садик, Рамазани
Запасные: Гайя, Джемерт, Ирансо, Сантамария, Риверо, Нуньес, Нуньес Рамирес, Саравия, Угринич, Риоха, Рамазани, Андре Алмейда
1тайм
Атлетико:
Муссо, Лангле, Ле Норман, Диас дель Ромо, Боньяр, Альмада, Варгас, Морсильо, Молина, Мендоса, Белаид
Запасные: Боньяр, Альмада, Белаид, Морсильо, Облак, Руджери, Пубиль, Кардозо, Алекс Баэна, Мендоса, Мартинес
Ла Лига Испания. 34 тур
2 мая 16:30, Мендисорроса
Алавес
2 - 4
0.47xG0.94
Атлетик
Аленья
90’
+2’
89’
Н. Уильямс   Бойро
87’
  Н. Уильямс
84’
Хаурегисар
83’
  Н. Уильямс
76’
Н. Уильямс
74’
  Сансет
73’
Горосабель   Аресо
Диабате   Аленья
73’
  Теналья
68’
Ибаньес   Гевара
62’
Денис Суарес   Гуриди
62’
59’
Гурусета
Антонио Бланко
59’
Ибаньес
49’
46’
  Наварро
46’
Унаи Гомес   Сансет
46’
И. Уильямс   Наварро
46’
Хаурегисар   Руис де Галаррета
2тайм
Перерыв
41’
Вальверде
Тони Мартинес
28’
  Антонио Бланко
8’
Алавес
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Денис Суарес, Антонио Бланко, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Ибаньес, Коски, Денис Суарес, Р. Фернандес, Свидерски, Пачеко, Муньос, Калебе, Мариано Диас, Диабате, Энрикес, Маньяс
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Хаурегисар, Рего Мора, Н. Уильямс, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Горосабель, Хаурегисар, Падилья, Вивиан, Серрано, И. Уильямс, Паредес, Весга, Беренгер, Исета, Н. Уильямс, Унаи Гомес
Ла Лига Испания. 34 тур
2 мая 19:00, Эль-Садар
Осасуна
1 - 2
1.29xG1.57
Барселона
Хуан Крус
90’
+9’
  Рауль Гарсия
88’
88’
Педри   Берналь
86’
  Ферран Торрес
Рубен Гарсия   Бретонес
86’
Монкайола   Осамбела
85’
Торро   Барха
85’
82’
Эрик Гарсия   Араухо
81’
  Левандовски
Монкайола
74’
Будимир   Рауль Гарсия
70’
Мойсес Гомес   Орос
70’
62’
Бардагжи   Рэшфорд
62’
Ольмо   Ферран Торрес
62’
Гави   де Йонг
60’
Эрик Гарсия
2тайм
Перерыв
24’
Гави
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Моро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Монкайола, Рубен Гарсия, Будимир, Фернандес, Мойсес Гомес, Бенито, Стаматакис, Хуан Крус, Муньос, Торро, Эррандо, Аргибиде
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Эрик Гарсия, Бардагжи, Ольмо, Аллер, Бальде, Шченсны, Касадо, Рафинья, Педри, Гави, Эспарт
Ла Лига Испания. 34 тур
3 мая 12:00, Балаидос
Сельта
3 - 1
1.44xG1.65
Эльче
  Иглесиас
85’
Лаго
83’
82’
  Андре Силва
Нуньес   Мингеса
78’
77’
Агуадо   Сепеда
У. Альварес   Сведберг
71’
Жуджла   Иглесиас
71’
69’
Моренте   Форт
69’
Педроса   Хосан
Аспас   Эль-Абделлауи
63’
58’
Вильяр   Мартим Нету
58’
Аффенгрубер   Виктор Чуст
Руэда   Фернандес
46’
2тайм
Перерыв
Руэда
41’
  Аспас
30’
28’
Вильяр
  У. Альварес
14’
Сельта
Раду, Нуньес, Лаго, Хави Родригес, У. Альварес, Аспас, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, Жуджла
Запасные: Нуньес, У. Альварес, Ристич, Домингес, Аспас, Руэда, Вильяр, Дуран, Айду, Антаньон, Жуджла, Сотело
1тайм
Эльче:
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Дональд, Вильяр, Педроса, Фебас, Агуадо, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Сангаре, Аффенгрубер, Пенья, Диангана, Вильяр, Педроса, Итурбе, Петро, Агуадо, Моренте
Ла Лига Испания. 34 тур
3 мая 14:15, Колисеум
Хетафе
0 - 2
1.35xG0.95
Райо Вальекано
90’
+1’
Гумбау   Оскар Валентин
90’
+1’
Нтека
85’
Менди
Васкес   Майораль
79’
Милья   Хави Муньос
79’
73’
  Нтека
70’
Камельо   Нтека
68’
Алеман   Рациу
68’
Де Фрутос   Унаи Лопес
68’
Эспино   Чаваррия
Арамбарри
64’
61’
Баталья
Абкар
55’
50’
Сисс
Васкес
46’
Давинчи   Камара
46’
Фемения   Санкрис
46’
Лисо   Рико
46’
2тайм
Перерыв
Дуарте
44’
38’
  Камельо
29’
Алеман
Хетафе
Сория, Давинчи, Фемения, Иглесиас, Дуарте, Абкар, Арамбарри, Милья, Лисо, Сатриано, Васкес
Запасные: Боселли, Бирманчевич, Лисо, Васкес, Ньом, Рикельме, Давинчи, Фемения, Damián, Милья, Летачек
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Вертрауд, Менди, Лежен, Балиу, Гумбау, Сисс, Эспино, Камельо, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Камельо, Гумбау, Де Фрутос, Мумин, Ахомаш, Мартин, Алеман, Карденас, Диас, Эспино, Трехо, Франсиско Перес
Ла Лига Испания. 34 тур
3 мая 16:30, Ла Картуха
Бетис
3 - 0
1.87xG1.15
Реал Овьедо
Эрнандес   Чими Авила
81’
81’
Виньяс   Борбас
81’
Начо Видаль   Лукас Аихадо
Ло Чельсо   Иско
71’
Амрабат   Деосса
70’
64’
Фернандес   Хассан
64’
Коломбатто   Сибо
Форнальс   Рикельме
63’
Антони   Рока
62’
  Эрнандес
58’
55’
Фонсека   Касорла
2тайм
Перерыв
  Эззальзули
45’
  Эрнандес
22’
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Бельерин, Ло Чельсо, Амрабат, Форнальс, Эззальзули, Эрнандес, Антони
Запасные: Амрабат, Антони, Гомес, Альтимира, Фидальго, Руибаль, Ло Чельсо, Лопес, Бакамбу, Форнальс, Адриан, Эрнандес
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Костас, Начо Видаль, Фернандес, Коломбатто, Фонсека, Шаира, Рейна, Виньяс
Запасные: Pablo Menéndez Agudín, Фернандес, Фонсека, Виньяс, Форес, Коломбатто, Молдован, Альхассан, Карму, Начо Видаль, Байи, Илич
Ла Лига Испания. 34 тур
3 мая 19:00, RCDE Стэдиум
Эспаньол
0 - 2
1.09xG1.5
Реал Мадрид
У. Гонсалес
85’
84’
Тчуамени   Камавинга
84’
Винисиус Жуниор   Паласиос
75’
Гонсало Гарсия
Долан   Милья
73’
Фернандес   Кике Гарсия
73’
Терратс   Каррерас
73’
66’
  Винисиус Жуниор
Санчес   Рока
61’
Экспосито   Пикель
61’
55’
  Винисиус Жуниор
53’
Питарч   Мастантуоно
53’
Браим Диас   Гонсало Гарсия
50’
Александер-Арнолд
2тайм
Перерыв
Экспосито
45’
+2’
Эль-Хилали
26’
23’
Винисиус Жуниор
22’
Браим Диас
14’
Менди   Фран Гарсия
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, У. Гонсалес, Долан, Терратс, Санчес, Фернандес
Запасные: Долан, Рубио, Гомес, Альманса, Терратс, Санчес, Салинас, Ридель, Lluc Castell Solé, Экспосито, Фернандес, Фортуньо
1тайм
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Винисиус Жуниор, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Беллингем
Запасные: Винисиус Жуниор, Ф. Гонсалес, Алаба, Давид Хименес, Тчуамени, Питарч, Браим Диас, Местре, Асенсио, Менди, Альваро Каррерас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
38 комментариев
Треска все никак не угомонится, все икру мечет. Оно и понятно, весна, время нереста.
🤣🤣🤣🤣
Наблюдаю за педри. Опять волшебства не видно. Как так?
Валенсия уже который год балансирует на грани сами знаете чего! А ведь какой был клуб!
Типичный испанский тотенхем
Какой наверное это позор, некогда великому клубу проигрывать на своём поле дублирующему составу соперника.
Барса, даешь чемпионство!
Нет. Чемпионство нужно оформлять в класико.
Согласен. Причём убедительно.
Осталось Эспаньолу по губам провести Реалу и на этом,считай майские праздники удались
Атлетико не хило потоптал на своем матрасе и забрызгал вас 💦🤣🤣🤣
А 5-2 когда вардриду по губам проводил не удобно вспоминать, да?
Пускай Реал победит (чемпионство нужно оформлять в Классико)
Задача Реала на 34 тур: Избежать построения коридора в 35 туре
Задача на 35 тур: Не стать зрителями на празднике победителей чемпионата

Два финала 😂😂😂
👍🏻
Вини, срочно входи в штрафную и падай...
Севилья останется,в следующем туре еще Эспаньол обыграют дома почти наверняка. И Тоттенхэм останется
У захаряна опять понос был?
